Наумов о словах Дегтярева про Семака: «Непонятные выражения, не делают ему чести. Министр должен знать тренера флагмана нашего футбола — “Зенита”. Может, в горячке так сказал»

Но сегодняшняя ситуация, она буквально изменила все — и мое мнение в том числе. Сейчас мы отлучены от европейского футбола. Никакого смысла в приглашении иностранцев нет. Раньше мы играли в еврокубках и хотели выглядеть на уровне тех команд. Сейчас этого ничего нет. Хотя ужесточение принесет проблемы клубам, потому что это клубы заключают трехлетние, пятилетние контракты с зарубежными футболистами. Разрывая эти соглашения, мы будем обязаны выплатить все это. Поэтому срок клубам дан для подготовки.