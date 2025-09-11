Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
12.09
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

Наумов о словах Дегтярева про Семака: «Непонятные выражения, не делают ему чести. Министр должен знать тренера флагмана нашего футбола — “Зенита”. Может, в горячке так сказал»

Министр спорта РФ ранее заявил, что ему незачем знать, кто такой Сергей Семак. В дальнейшем человек из окружения чиновника заявил, что тот пошутил.

Источник: Спортс"

— Как считаете, правильно ли, что в России человек вносит большие изменения в правила футбола, но не знает одного из самых известных людей?

— Конечно, Дегтяреву это не делает чести. Семак тренирует флагман нашего футбола — «Зенит». Я думаю, что, может, он в горячке это сказал. Сергей Семак все равно на слуху. Он не может его не знать. Мне непонятны его выражения. Это, конечно, плохо для министра. Министр должен таких людей знать.

— Семак и Карпин раскритиковали ужесточение лимита, но Дегтярев не обратил внимания на их слова. Как оцените, что министр не слушает футбольных людей, совершая свои решения?

— Я думаю, что тут дело не только в Семаке и Карпине. Я думаю, нужно послушать вообще футбольное сообщество. Нужно послушать все команды. Я бы на месте Дегтярева это сделал.

Нужно сделать всеобщее обсуждение среди специалистов. Именно специалистов по этому вопросу, потому что мнений очень много. Я, например, до последнего времени считал, что административные меры в футболе неприемлемы, никаких лимитов вводить не надо. Должна быть естественная конкуренция.

Но сегодняшняя ситуация, она буквально изменила все — и мое мнение в том числе. Сейчас мы отлучены от европейского футбола. Никакого смысла в приглашении иностранцев нет. Раньше мы играли в еврокубках и хотели выглядеть на уровне тех команд. Сейчас этого ничего нет. Хотя ужесточение принесет проблемы клубам, потому что это клубы заключают трехлетние, пятилетние контракты с зарубежными футболистами. Разрывая эти соглашения, мы будем обязаны выплатить все это. Поэтому срок клубам дан для подготовки.

— Встреча Дегтярева с клубами РПЛ была перенесена. Как думаете, руководители команд способны отменить решение по ужесточению?

— Отменить — нет, но свое мнение они обязаны высказать. Конечно, решение будет за министром. Но высказать свое мнение они должны. Это мнение может повлиять на решение министра, — отметил экс-президент «Локомотива».

«Семак? А кто это?» Дегтярев попытался объяснить новый лимит — и пригрозил Карпину.