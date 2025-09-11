Смолов допустил, что закончит карьеру через полгода: «Ничего, у меня Twitch есть, все нормально»

— Ничего, у меня Twitch есть, все нормально (смеется). Карьера идет к завершению? Допускаю такое развитие событий. Если не получу предложение, которое устроит меня и семью, то, наверное, есть полгода, а затем надо что‑то думать.
— Еще можете поиграть в РПЛ?
— Думаю, это невозможно.
— Вы будете до конца с «БроукБойз» в Кубке России?
— Думаю, что да.
— Что сейчас важнее — устроиться в профессиональный клуб или сыграть против «Сокола»?
— На данный момент — сыграть против Саратова.
— Как вам сборная России?
— Против сборной Катара очень понравилась. Есть много крутых молодых футболистов, например, Алексей Батраков, Матвей Кисляк. Они здорово выглядят, поэтому заслуживают место в стартовом составе, — сказал форвард «БроукБойз».
Летом у Смолова завершился контракт с «Краснодаром», после этого он стал выступать в FONBET Кубке России за медиафутбольный клуб «БроукБойз». За команду он провел 2 матча, в которых забил 2 гол и отдал голевой пас. При участии Федора «Броуки» вышли в четвертый раунд Пути регионов — это рекорд за всю историю клуба.
1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч.