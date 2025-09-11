Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
12.09
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

Смолов допустил, что закончит карьеру через полгода: «Ничего, у меня Twitch есть, все нормально»

— Если полгода будете без команды, то близится завершение карьеры.

Источник: Спортс"

— Ничего, у меня Twitch есть, все нормально (смеется). Карьера идет к завершению? Допускаю такое развитие событий. Если не получу предложение, которое устроит меня и семью, то, наверное, есть полгода, а затем надо что‑то думать.

— Еще можете поиграть в РПЛ?

— Думаю, это невозможно.

— Вы будете до конца с «БроукБойз» в Кубке России?

— Думаю, что да.

— Что сейчас важнее — устроиться в профессиональный клуб или сыграть против «Сокола»?

— На данный момент — сыграть против Саратова.

— Как вам сборная России?

— Против сборной Катара очень понравилась. Есть много крутых молодых футболистов, например, Алексей Батраков, Матвей Кисляк. Они здорово выглядят, поэтому заслуживают место в стартовом составе, — сказал форвард «БроукБойз».

Летом у Смолова завершился контракт с «Краснодаром», после этого он стал выступать в FONBET Кубке России за медиафутбольный клуб «БроукБойз». За команду он провел 2 матча, в которых забил 2 гол и отдал голевой пас. При участии Федора «Броуки» вышли в четвертый раунд Пути регионов — это рекорд за всю историю клуба.

1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч.