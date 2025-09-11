Смолов допустил, что закончит карьеру через полгода: «Ничего, у меня Twitch есть, все нормально»

Летом у Смолова завершился контракт с «Краснодаром», после этого он стал выступать в FONBET Кубке России за медиафутбольный клуб «БроукБойз». За команду он провел 2 матча, в которых забил 2 гол и отдал голевой пас. При участии Федора «Броуки» вышли в четвертый раунд Пути регионов — это рекорд за всю историю клуба.