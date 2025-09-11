Беллингем надеется вернуться на поле в сентябре, «Реал» хочет подождать до октября. Хавбек перенес операцию на плече в июле

Также отмечается, что Эдуардо Камавинга, получивший травму голеностопа в августе, не сможет принять участие в матче против «Реал Сосьедад» 13 сентября, хотя изначально планировалось, что француз вернется на поле сразу после сентябрьских матчей сборных. Хавбек еще не провел ни одной полноценной тренировки в общей группе.