Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
12.09
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

Беллингем надеется вернуться на поле в сентябре, «Реал» хочет подождать до октября. Хавбек перенес операцию на плече в июле

В середине июля полузащитник «Реала» перенес операцию на плече — англичанин испытывал проблемы с ноября 2023 года. Утверждалось, что восстановление Беллингема займет от 10 до 12 недель.

Источник: Спортс"

По информации The Athletic, англичанин частично тренировался с командой на этой неделе и надеется вернуться в строй в этом месяце. Клуб склонен подождать до октября.

Также отмечается, что Эдуардо Камавинга, получивший травму голеностопа в августе, не сможет принять участие в матче против «Реал Сосьедад» 13 сентября, хотя изначально планировалось, что француз вернется на поле сразу после сентябрьских матчей сборных. Хавбек еще не провел ни одной полноценной тренировки в общей группе.

Эту игру также пропустят Эндрик и Ферлан Менди.