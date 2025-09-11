Ричмонд
«Смолов не заслуживает тюрьму за драку. Он неправ, неприлично так себя вести в общественном месте, но если докажет, что его шантажировали, то выйдет сухим из воды». Пономарев об уголовном деле

"Смолов может оказаться в суде, но не заслуживает сесть в тюрьму за эту драку. Он имел право вступить в полемику, но не в драку. Федор неправ, неприлично так себя вести в общественном месте.

Источник: Спортс"

Другое дело, что его шантажировали. Если он это докажет, то привлекут другую сторону к ответственности, а Смолов выйдет сухим из воды", — отметил экс-защитник ЦСКА.

На Смолова завели уголовное дело. Грозит 3 года тюрьмы за драку в «Кофемании».