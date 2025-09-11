Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
2.90
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

«Ноттингем» отдаст Жоту Силву «Бешикташу» в аренду за 3 млн евро с выкупом за 17 млн

«Бешикташ» возьмет вингера «Ноттингем Форест» в аренду за 3 миллиона евро. Сделка также будет включать в себя опцию выкупа за 17 млн евро, которая может стать обязательной, сообщает Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

Португальский футболист перешел в английскую команду из «Витория Гимараэш» за 7+6 млн евро. В рамках АПЛ он провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.