Экс-судья Федотов о руке Алибекова в матче с «Рубином»: «Мяч попадает в руку игроку “Махачкалы” от своего. Иванов принимает правильное решение продолжить игру»

Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило казанцам (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

На 22-й минуте форвард хозяев Мирлинд Даку пробил низом из вратарской. Голкипер Давид Волк парировал удар, однако Джемал Табидзе попал в отставленную руку Муталипа Алибекова, когда пытался вынести мяч подальше от ворот.

"22 минута — правильное решение принимает Иванов и продолжает игру.

Мяч от своего попадает в руку своему в штрафной площади.

Но Иванов должен был показать желтую карточку за мобинг, когда игроки «Рубина» окружили арбитра.

Правильное решение: продолжить игру", — написал экс-арбитр Иванов в своем телеграм-канале.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер».