Экс-судья Федотов о руке Алибекова в матче с «Рубином»: «Мяч попадает в руку игроку “Махачкалы” от своего. Иванов принимает правильное решение продолжить игру»

На 22-й минуте форвард хозяев Мирлинд Даку пробил низом из вратарской. Голкипер Давид Волк парировал удар, однако Джемал Табидзе попал в отставленную руку Муталипа Алибекова, когда пытался вынести мяч подальше от ворот.