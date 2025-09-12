Экс-судья Федотов о руке Алибекова в матче с «Рубином»: «Мяч попадает в руку игроку “Махачкалы” от своего. Иванов принимает правильное решение продолжить игру»

На 22-й минуте форвард хозяев Мирлинд Даку пробил низом из вратарской. Голкипер Давид Волк парировал удар, однако Джемал Табидзе попал в отставленную руку Муталипа Алибекова, когда пытался вынести мяч подальше от ворот.
"22 минута — правильное решение принимает Иванов и продолжает игру.
Мяч от своего попадает в руку своему в штрафной площади.
Но Иванов должен был показать желтую карточку за мобинг, когда игроки «Рубина» окружили арбитра.
Правильное решение: продолжить игру", — написал экс-арбитр Иванов в своем телеграм-канале.
