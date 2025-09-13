Ричмонд
Ламин Ямаль: «Выиграть “Золотой мяч” в 18 лет было бы невероятно. Это одна из главных футбольных наград. Я бы отпраздновал с семьей и друзьями, которые все это время были рядом»

— Можешь ли ты представить, что поднимаешь приз?

Источник: Спортс"

— Это было бы исполнением мечты, конечно. «Золотой мяч» — одна из главных наград, которую может получить футболист.

— Что ты сделаешь в случае победы?

— Наверное, буду праздновать с семьей и друзьями, которые все это время были рядом.

— Некоторые считают, что если ты не получишь «Золотой мяч» сейчас, то это не станет большой проблемой, поскольку у тебя впереди еще вся карьера, другие возможности еще будут. Ты согласен?

— Да, полностью. Выиграть «Золотой мяч» в 18 лет было бы невероятно, но если не сделаю этого сейчас, то продолжу ежедневно работать над развитием, — сказал вингер «Барселоны».

