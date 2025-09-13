Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
4
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
3
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

У «Альянц Арены» открыли памятник Беккенбауэру: «Это часть ДНК “Баварии”, отлитая в бронзе»

Экс-футболист и тренер мюнхенцев ушел из жизни в 2024 году. Церемония открытия монумента состоялась через несколько дней после 80-летней годовщины его рождения.

Источник: Спортс"

Памятник был торжественно открыт вдовой Беккенбауэра Хайди, его давними соратниками Ули Хенессом и Карлом-Хайнцем Румменигге, президентом «Баварии» Гербертом Хайнером, генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном, скульптором Матильдой Романьоли и представителями Фонда Курта Ландауэра, который финансировал фанатский проект своими пожертвованиями.

«Этот памятник — часть ДНК’Бавария», отлитая в бронзе. Он символизирует Беккенбауэра и все, что он воплощал: стиль, характер, «Баварию».

Мюнхен обретает здесь нечто большее, чем просто памятник — это отражение самого города: гордого, уверенного в себе, элегантного и приземленного", — отметил Хайнер.

Фото: fcbayern.com.