Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Не собираюсь оставаться, когда почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас я хочу работать сильнее, чем прежде, чтобы исправить ситуацию»

Я здесь не потому, что преуспел в прошлом. Я люблю смотреть вперед, у нас потому и были невероятные успехи, что мы думаем о будущем. Но что касается моего ухода — я уже много раз говорил: я заключил трехлетний контракт, когда впервые сюда приехал, и не мог даже представить, что задержусь тут на 10 лет. Это мой 10-й сезон здесь, я этим горжусь и хочу помочь«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.