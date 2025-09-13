Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
4
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
3
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Не собираюсь оставаться, когда почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас я хочу работать сильнее, чем прежде, чтобы исправить ситуацию»

"Я уже много раз говорил, что не знаю, что произойдет. Не знаю.

Источник: Спортс"

Я знаю, что все зависит от результатов, поэтому мне нужно провести хороший сезон. Я не собираюсь оставаться, когда почувствую, что клубу нужны перемены.

Но сейчас я ощущаю, что хочу работать, причем сильнее, чем прежде, учитывая прошлый сезон. Я хочу быть во главе всех процессов, брать на себя все большую ответственность, чтобы исправить ситуацию, стараться сделать это совместно с игроками.

Я здесь не потому, что преуспел в прошлом. Я люблю смотреть вперед, у нас потому и были невероятные успехи, что мы думаем о будущем. Но что касается моего ухода — я уже много раз говорил: я заключил трехлетний контракт, когда впервые сюда приехал, и не мог даже представить, что задержусь тут на 10 лет. Это мой 10-й сезон здесь, я этим горжусь и хочу помочь«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.