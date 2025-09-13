Давидс лишился коллекции искусства на 188 000 фунтов из-за мошенничества подруги, которой доверил ключи от дома. Женщина заложила и распродала 37 картин, ей грозит 34 месяца тюрьмы

Из судебных документов следует, что Эдаг уже подозревал Хабиби в краже денег и роскошных часов, когда она гостила у него дома. Хабиби отрицала обвинения, и никаких уголовных обвинений предъявлено не было. Кроме того, Хабиби уже была признана виновной в обмане другой своей предполагаемой подруги, которая использовала свою банковскую карту для оплаты аренды квартиры на Кадоган-сквер почти на 3000 фунтов. Женщина была осуждена после судебного разбирательства в 2018 году. Сначала она была освобождена полицией под залог, а затем уехала из Великобритании в Бельгию, когда ее «отпустили на время расследования».