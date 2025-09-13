Ричмонд
Брэйтуэйт об уходе Месси из «Барсы»: «Это было странно, все случилось за день. Лео такого не заслужил, надеюсь, проведет там последний матч. Он очень приятный человек, с ним комфортно»

— Каково это — быть рядом с Месси в раздевалке?

Источник: Спортс"

— Это было здорово. Лео — очень приятный человек, который помогал нам, с ним ты чувствуешь себя комфортно. Он был очень спокойным. Что касается его игровых качеств, то, думаю, мне можно ничего не говорить.

— Ты пережил окончание «эпохи Месси» в «Барселоне» изнутри. Как это ощущалось среди вас, игроков?

— Это было странно, потому что все произошло буквально за один день. Мы все ждали, что он продлит контракт, все было готово для продления, и вдруг за один день он покинул клуб.

Он этого совсем не заслужил. Я надеюсь, что он сможет вернуться и сыграть свой последний матч там, потому что он этого заслуживает. Он не заслуживал такого ухода, — отметил форвард «Гремио».