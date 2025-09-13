Брэйтуэйт об уходе Месси из «Барсы»: «Это было странно, все случилось за день. Лео такого не заслужил, надеюсь, проведет там последний матч. Он очень приятный человек, с ним комфортно»

— Это было здорово. Лео — очень приятный человек, который помогал нам, с ним ты чувствуешь себя комфортно. Он был очень спокойным. Что касается его игровых качеств, то, думаю, мне можно ничего не говорить.
— Ты пережил окончание «эпохи Месси» в «Барселоне» изнутри. Как это ощущалось среди вас, игроков?
— Это было странно, потому что все произошло буквально за один день. Мы все ждали, что он продлит контракт, все было готово для продления, и вдруг за один день он покинул клуб.
Он этого совсем не заслужил. Я надеюсь, что он сможет вернуться и сыграть свой последний матч там, потому что он этого заслуживает. Он не заслуживал такого ухода, — отметил форвард «Гремио».