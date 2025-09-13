Реднапп займется развитием трековых мотогонок в Великобритании: «Если я способен привести футбольные клубы к победе в кубках и ЛЧ, то смогу помочь спидвею снова стать популярным»

Невероятно, что в 1981 году финал чемпионата мира по спидвею собрал на старом стадионе «Уэмбли» 90 000 зрителей! В те времена 12 миллионов человек смотрели спидвей на канале World of Sport. Этот вид спорта, безусловно, пострадал от закрытия World of Sport, но, без сомнения, он снова на подъеме, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь.