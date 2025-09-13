Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
4
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
3
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Реднапп займется развитием трековых мотогонок в Великобритании: «Если я способен привести футбольные клубы к победе в кубках и ЛЧ, то смогу помочь спидвею снова стать популярным»

Бывший тренер «Борнмута», «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и других клубов присоединился к команде менеджеров Speedway Futures Ltd, владеющей спортивными, коммерческими и медиаправами на спидвей в Великобритании.

Источник: Спортс"

«Я смотрю гонки на TNT Sports, и это фантастическое зрелище. Эти парни разгоняются от 0 до 60 миль в час быстрее, чем болид “Формулы-1”, без тормозов, и рискуют жизнью и здоровьем в каждой гонке.

Я живу всего в нескольких милях от стадиона «Пул», и в свое время я часто брал своих сыновей Марка и Джейми на спидвей, чтобы посмотреть на этих отважных ребят в деле.

Невероятно, что в 1981 году финал чемпионата мира по спидвею собрал на старом стадионе «Уэмбли» 90 000 зрителей! В те времена 12 миллионов человек смотрели спидвей на канале World of Sport. Этот вид спорта, безусловно, пострадал от закрытия World of Sport, но, без сомнения, он снова на подъеме, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь.

Если я способен привести ведущие футбольные клубы к победе в кубках и Лиге чемпионов, то я уверен, что смогу помочь такому замечательному виду спорта, как спидвей, снова выйти на серьезный уровень.

И я действительно хочу внести свой вклад в то, чтобы спидвей снова стал популярным. Это, безусловно, моя цель!" — заявил Реднапп.