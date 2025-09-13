Реднапп займется развитием трековых мотогонок в Великобритании: «Если я способен привести футбольные клубы к победе в кубках и ЛЧ, то смогу помочь спидвею снова стать популярным»

«Я смотрю гонки на TNT Sports, и это фантастическое зрелище. Эти парни разгоняются от 0 до 60 миль в час быстрее, чем болид “Формулы-1”, без тормозов, и рискуют жизнью и здоровьем в каждой гонке.
Я живу всего в нескольких милях от стадиона «Пул», и в свое время я часто брал своих сыновей Марка и Джейми на спидвей, чтобы посмотреть на этих отважных ребят в деле.
Невероятно, что в 1981 году финал чемпионата мира по спидвею собрал на старом стадионе «Уэмбли» 90 000 зрителей! В те времена 12 миллионов человек смотрели спидвей на канале World of Sport. Этот вид спорта, безусловно, пострадал от закрытия World of Sport, но, без сомнения, он снова на подъеме, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь.
Если я способен привести ведущие футбольные клубы к победе в кубках и Лиге чемпионов, то я уверен, что смогу помочь такому замечательному виду спорта, как спидвей, снова выйти на серьезный уровень.
И я действительно хочу внести свой вклад в то, чтобы спидвей снова стал популярным. Это, безусловно, моя цель!" — заявил Реднапп.