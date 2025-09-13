ЭСК поддержала все 5 решений Карасева в матче «Локомотив» — «Крылья», которые рассматривала. Фол Комличенко на 94-й минуте назван «проявлением неуважения к игре»

«Вратарь “Крыльев Советов” Сергей Песьяков выпрыгивает вверх с целью сыграть в верховой мяч. Он действует в нормальной и оправданной для вратарей манере и ловит мяч в руки. Контакт между игроком и вратарем происходит по инерции и является неизбежным и ненаказуемым».