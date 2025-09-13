Однако Лео олицетворяет футбол, талант, мастерство, красоту… То, как мы понимаем футбол. Пройдет много времени, прежде чем мы увидим кого-то, кто сможет сместить его с пьедестала. Есть много талантливых игроков. История показывает, что такой игрок появится, но, думаю, на это уйдет много времени", — сказал экс-футболист сборной Испании.
Гаиска Мендьета: «Месси по-прежнему лучший футболист мира. Нет игрока, который был бы на его уровне»
«Лучший футболист мира? Это по-прежнему Месси. Нет игрока, который был бы на его уровне. Очевидно, что уровень, который он показывал в “Барселоне”, не соответствует тому, что он показывает в “Интер Майами”.