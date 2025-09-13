Бруну доверил бы Роналду решающий пенальти в финале ЛЧ: «Из-за того, как он справляется с давлением. Уже 20 лет Криштиану показывает результаты все лучше и лучше»

— Это легко. Криштиану. Он, наверное, тот человек, которого выбрали бы большинство людей в мире футбола. Просто из-за того, как он справлялся с давлением, 20 лет играя на высшем уровне и всегда, год за годом, показывая лучшие результаты, лучший уровень и все остальное, — сказал хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.