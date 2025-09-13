Джикия забил первый гол в чемпионате Турции по футболу

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в «Антальяспор». Он проводит пятый матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).