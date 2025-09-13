Ричмонд
Футбол. Франция
перерыв
Ницца
0
:
Нант
0
П1
1.70
X
3.21
П2
8.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
29.00
X
5.00
П2
1.24
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
П1
2.84
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
3.41
X
3.57
П2
2.19
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
П1
1.33
X
5.80
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
П1
1.08
X
15.00
П2
32.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
П1
1.62
X
3.91
П2
6.54
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
П1
4.20
X
3.24
П2
2.07
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
П1
4.20
X
3.91
П2
1.87
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
П1
1.79
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
П1
5.23
X
4.81
П2
1.59
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Джикия забил первый гол в чемпионате Турции по футболу

Российский защитник «Антальяспора» отличился в игре с «Самсунспором».

Источник: ФК "Антальяспор"

СТАМБУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Российский защитник клуба «Антальяспор» Георгий Джикия отметился голом в матче чемпионата Турции по футболу с «Самсунспором».

Джикия отличился на 46-й минуте, сделав счет 2:0. На 51-й минуте «Самсунспор» отыграл один мяч.

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в «Антальяспор». Он проводит пятый матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).

За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.