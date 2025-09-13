В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» — Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Дзюба забил

Судья встречи Ранэль Зияков изначально не усмотрел нарушения правил, но после просмотра повтора указал на точку.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал 11-метровый.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В результате верховой борьбы в штрафной «быков» Лукас Оласа нанес удар локтем по лицу Эдгара Севикяна. Эпизод случился на 20-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ (1:1, первый тайм).
