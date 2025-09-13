В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» — Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Дзюба забил

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.33
П2
2.46
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.45
П2
7.70
Футбол. Германия
перерыв
Бавария
4
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
2.50
П2
8.25
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
2
:
Интер
3
Все коэффициенты
П1
48.00
X
5.43
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.31
П2
2.05
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.90
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.80
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.82
П2
1.60
Футбол. Первая лига
14.09
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.25
П2
3.33
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» — Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Дзюба забил

В результате верховой борьбы в штрафной «быков» Лукас Оласа нанес удар локтем по лицу Эдгара Севикяна. Эпизод случился на 20-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ (1:1, первый тайм).

Источник: Спортс"

Судья встречи Ранэль Зияков изначально не усмотрел нарушения правил, но после просмотра повтора указал на точку.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал 11-метровый.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.