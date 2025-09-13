Мусаев о 2:1 с «Акроном»: «Как и ожидали, очень сложная игра. С пенальти очень спорная ситуация: если это пенальти, то нужно отменять и гол “Локо”, когда Батраков забивал нам с фолом»

Были проблемы, особенно с подборами. Хорошо играли, хорошо выходили. Расстраивает пенальти: очень спорная ситуация. Если это пенальти, тогда нужно отменять второй гол «Локомотива» в наши ворота, когда Батраков забивал с фолом. Также расстраивает удаление, надо было сыграть аккуратнее. Но самое главное, что выстояли.