«Дуглас буквально бросил наш паспорт, когда поступило предложение из Бразилии. Дальше будет только хуже, потому что будет меньше игроков, готовых играть за свою сборную». Заварзин про РПЛ

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.20
П2
3.05
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
2
:
Челси
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
14.09
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Дуглас буквально бросил наш паспорт, когда поступило предложение из Бразилии. Дальше будет только хуже, потому что будет меньше игроков, готовых играть за свою сборную». Заварзин про РПЛ

«Сыграла ли пауза на сборные в пользу “Динамо” — достаточно трудно сказать. Здесь все зависит от того, сколько футболистов вызвалось в национальные команды.

Источник: Спортс"

Но в целом дальше будет только хуже, потому что в перспективе будет меньше футболистов, которые готовы играть за свою сборную. Пример того же Дугласа Сантоса из «Зенита» тому подтверждение. Он буквально бросил наш паспорт, когда поступило предложение сыграть за Бразилию. Из-за чего? Потому что хочет играть на международном уровне, а у нас этого пока нет ни на клубном уровне, ни на уровне национальных команд", — отметил экс-президент РПЛ.