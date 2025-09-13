Дзюба о Кордобе: «Очень высоко его оцениваю как форварда, но он очень много жалуется, падает, симулирует. Это не нормально для него, такого здорового»

Если Кордоба не будет это делать, я думаю, он от этого будет еще сильнее. На Кордобу очень много передач, он очень много цепляет. И даже несмотря на то, что он все время постоянно чем-то недоволен, он все равно очень сильный форвард. Это надо признать«, — сказал нападающий “Акрона”.