Компани о матче с «Челси» в ЛЧ: «Бавария» постарается победить, как и всегда. Не имеет значения, купил ли соперник игроков на миллиард или на 10 миллионов. Задача у нас одна и

Мы очень хорошо начали игру, и это помогло. В первом тайме все складывалось удачно. Во втором тайме мы контролировали игру и забили еще один гол. Я доволен результатом. Мы работаем вместе уже больше года — мы лучше понимаем друг друга и лучше действуем на автоматизме, чем в первые месяцы прошлого сезона, когда мы только начинали".