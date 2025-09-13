Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу"

— «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», «Бавария», «Реал Мадрид», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов, — сказал вингер «Барселоны».
Ямаль сломался: мимо «Валенсии», «Ньюкасл» в ЛЧ под вопросом. Флик винит сборную Испании.
— Какие клубы вы считаете главными соперниками в борьбе за Лигу чемпионов?
