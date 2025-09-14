Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о том, что Ямаль испытывает дискомфорт. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках

В медицинском отделе сборной Испании уверяют, что «Барселона» не предупреждала их о том, что Ямаль испытывает болевые ощущения. Королевская испанская футбольная федерация подчеркивает, что одним из физиотерапевтов сборной является Фернандо Галан — внештатный врач «Барселоны», который отвечает за контроль за здоровьем игроков каталонского клуба в национальной команде.