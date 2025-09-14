Лишь Азар быстрее Жоао Педро делал 5 голевых действий за «Челси» в АПЛ — за 3 игры против 4

В предыдущих трех играх бразилец забил два гола и сделал два голевых паса.
Единственным футболистом, которому быстрее удавалось набрать 5 очков по системе «гол+пас» за «Челси» в АПЛ, был Эден Азар. Бельгийцу потребовалось всего три игры.
