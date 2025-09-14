Энрике о переломе ключицы после падения с велосипеда: «Когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь увидеть положительные моменты. Готов работать в обычном режиме»

Несмотря на травму, испанский специалист будет руководить командой в матче против «Ланса» в 4-м туре Лиги 1, который состоится 14 сентября.
«Я провел тренировку как обычно. Завтра я буду готов к матчу с “Лансом”. Моя авария ничего не изменит. Я готов, я все могу, я могу продолжать работать в обычном режиме.
Каждый раз, когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь изменить это и увидеть положительные моменты. Сейчас я вижу много позитивного и чувствую себя комфортно", — сказал Энрике.