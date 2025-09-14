Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк"

Мы могли забить больше против «Фиорентины», которая два года подряд выходила в финал Лиги конференций, затем в полуфинал, плюс играла в финале Кубка Италии. Это команда, которая уже много лет выстроена под игру сразу в нескольких турнирах, у них очень хорошие футболисты. Думаю, их недооценивают, поэтому выиграть здесь — это мощный сигнал для нас.