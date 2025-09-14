Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк"

«Наполи» на выезде одержал победу со счетом 3:1 в 3-м туре Серии А. Форвард Расмус Хейлунд отметился голом в дебютной игре.

Источник: Спортс"

"Мы показали, что готовы. С самого начала было правильное отношение, мы доминировали в матче, Де Хеа сделал несколько сэйвов, так что в концовке у нас не должно было возникнуть проблем.

Ребята знают, где им нужно прибавить, что мне понравилось, а что нет. Мы пропустили гол и после этого начали нервничать. Когда играешь так хорошо, нужно закрывать матч и добивать соперника.

Хейлунду всего 22 года, мы взяли его у «Манчестер Юнайтед». Раз уж нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк. Мы знали его качества, у него огромный потенциал, и он способен прибавить. Видно, что это парень с большими перспективами.

Мы подписали Хейлунда как замену Ромелу [Лукаку], который выбыл на долгое время. Сегодня «Наполи» контролировал ход игры, и нам также нужен игрок, способный удерживать мяч. Это важно для любой команды, которая хочет доминировать.

Все сегодня сыграли здорово. Мы были сконцентрированы, лишили «Фиорентину» свободы за счет высокого прессинга, и это создало им массу проблем.

Мы могли забить больше против «Фиорентины», которая два года подряд выходила в финал Лиги конференций, затем в полуфинал, плюс играла в финале Кубка Италии. Это команда, которая уже много лет выстроена под игру сразу в нескольких турнирах, у них очень хорошие футболисты. Думаю, их недооценивают, поэтому выиграть здесь — это мощный сигнал для нас.

В то же время мы должны видеть, где можем стать лучше. Я не перфекционист, но предпочитаю смотреть на стакан как наполовину пустой — так легче концентрироваться на том, что нужно улучшить«, — сказал главный тренер “Наполи” в эфире Sky Sport Italia.