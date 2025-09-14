Бителло: «При Карпине “Динамо” гораздо лучше готово физически, чем раньше. Улучшения как в игре, так и в результатах придут»

Разница между Карпиным и Личкой, конечно, есть. Но они оба очень хорошие тренеры. У каждого свой характер и подход к работе. Марцел проделал отличную работу в «Динамо». А Валерий Георгиевич только начал. И я уверен, что улучшения как в игре, так и в результатах обязательно придут, — сказал полузащитник «Динамо».