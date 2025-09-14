Заварзин о поведении Станковича: «В раздевалке он себе позволяет больше глупостей, чем публично, думаю. Это все от психологии и воспитания зависит»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.31
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.65
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.25
П2
5.10
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.90
П2
8.00
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.14
П2
2.80
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.08
П2
1.32
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.98
П2
4.50
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.45
П2
3.55
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.55
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.11
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2

Заварзин о поведении Станковича: «В раздевалке он себе позволяет больше глупостей, чем публично, думаю. Это все от психологии и воспитания зависит»

Тренер «Спартака» получил красную карточку за агрессивное апеллирование к судьям.

Источник: Sports

— Как вы отреагировали на удаление Станковича?

— Он позволяет себе так себя вести публично. Не очень представляю, как он себя ведет в замкнутом пространстве, в раздевалке, где он хозяин, начальник и может позволить себе говорить что угодно. Думаю, там он себе позволяет больше глупостей, чем публично. Он же не актер, не специально делает поведение не очень сильно положительным. От этого и беда вся. Футболисты на это смотрят…

Есть же тренеры, которые гораздо больше него выиграли и более заслуженные, чем он, но ведут себя прилично. Это все от психологии зависит, от человека и его воспитания в конце концов, — сказал бывший гендиректор «Спартака».