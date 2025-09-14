Конечно, удаление сыграло нам на руку (Буду Зивзивадзе получил красную карточку на 21-й минуте — Спортс«). Как я и ожидал, мы сбавили обороты и ничего не позволили сопернику. Учитывая, что все сборники вышли на поле, я доволен игрой», — сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Ковач о 2:0: «Удаление у “Хайденхайма” сыграло “Боруссии” на руку. Забили голы в нужное время»
"Думаю, сегодня мы увидели хороший командный футбол, особенно в первом тайме — мы играли так, как и хотели. Забили голы в нужное время.