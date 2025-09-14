«Игра “Спартака” — это хаос с хорошими футболистами на поле. Нет системы, все завязано на индивидуальных качествах». Кобелев о красно-белых

— Да в том-то и дело, что нет системы. Посмотрите на открывания Маркиньоса. Он может открыться вперед, может — назад или в середину. Нет стратегии, тактики. Все как-то эпизодически. Поэтому и Барко блуждает по всему полю. Повторюсь, нет системы.