«Игра “Спартака” — это хаос с хорошими футболистами на поле. Нет системы, все завязано на индивидуальных качествах». Кобелев о красно-белых

Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.31
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.65
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.25
П2
5.10
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.90
П2
8.00
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.11
П2
2.77
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.08
П2
1.32
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.98
П2
4.50
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.45
П2
3.55
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.55
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.03
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.40
П2
2.26
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.64
П2
3.14
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.27
П2
8.50
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.08
П2
4.97
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.18
П2
4.40
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.15
П2
3.53
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Игра “Спартака” — это хаос с хорошими футболистами на поле. Нет системы, все завязано на индивидуальных качествах». Кобелев о красно-белых

— По игре красно-белых я вообще пришел к определенному выводу. Непонятно, в какой футбол они играют. Все завязано на индивидуальных качествах отдельных исполнителей. Командной игры я не вижу.

— Все завязано на действиях Барко?

— Барко обладает качествами, чтобы вести игру. Но он должен знать, куда, в каком направлении развивать атаки, куда отдавать передачи. Многое зависит от тех, кто находится без мяча, открывается.

— Это вы о ком?

— Да в том-то и дело, что нет системы. Посмотрите на открывания Маркиньоса. Он может открыться вперед, может — назад или в середину. Нет стратегии, тактики. Все как-то эпизодически. Поэтому и Барко блуждает по всему полю. Повторюсь, нет системы.

— Хаос?

— Да, игра «Спартака» — это хаос с хорошими футболистами на поле. Выходит на замену опытный Зобнин и выглядит увереннее тех, кто действует с первых минут, — сказал бывший тренер «Динамо».