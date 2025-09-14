Эрлинг Холанд: «Я должен повести “Сити” за собой, помочь новичкам адаптироваться. Мы должны понять, что у нас уже другая команда»

"Много важных игроков ушли, поэтому новички должны прийти и сделать разницу, а те, кто вроде меня играют здесь уже несколько лет, должны взять на себя больше ответственности. Я должен повести команду за собой, помочь новичкам адаптироваться как можно быстрее, ведь приехать в новую страну и сразу же заиграть — нелегко.