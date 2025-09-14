Эрлинг Холанд: «Я должен повести “Сити” за собой, помочь новичкам адаптироваться. Мы должны понять, что у нас уже другая команда»

Ричмонд
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.20
П2
3.93
Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.33
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.65
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
5.30
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.21
П2
9.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.10
П2
2.80
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.09
П2
1.33
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.88
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.45
П2
3.65
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.55
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.03
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.64
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.97
П2
7.60
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.98
П2
4.80
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.15
П2
4.50
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.13
П2
3.55
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.54
П2
2.08
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.50
П2
2.13
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.21
П2
2.99
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2

Эрлинг Холанд: «Я должен повести “Сити” за собой, помочь новичкам адаптироваться. Мы должны понять, что у нас уже другая команда»

"Много важных игроков ушли, поэтому новички должны прийти и сделать разницу, а те, кто вроде меня играют здесь уже несколько лет, должны взять на себя больше ответственности. Я должен повести команду за собой, помочь новичкам адаптироваться как можно быстрее, ведь приехать в новую страну и сразу же заиграть — нелегко.

Источник: Sports

Мы должны помогать друг другу. Мы должны понять, что прошлое — это прошлое и у нас уже другая команда. Нужно использовать это в позитивном ключе. Сейчас у нас другие качества, и нам нужно подстроиться. В конце концов, главное — выигрывать матчи«, — сказал форвард “Манчестер Сити”.