Мы должны помогать друг другу. Мы должны понять, что прошлое — это прошлое и у нас уже другая команда. Нужно использовать это в позитивном ключе. Сейчас у нас другие качества, и нам нужно подстроиться. В конце концов, главное — выигрывать матчи«, — сказал форвард “Манчестер Сити”.
Эрлинг Холанд: «Я должен повести “Сити” за собой, помочь новичкам адаптироваться. Мы должны понять, что у нас уже другая команда»
"Много важных игроков ушли, поэтому новички должны прийти и сделать разницу, а те, кто вроде меня играют здесь уже несколько лет, должны взять на себя больше ответственности. Я должен повести команду за собой, помочь новичкам адаптироваться как можно быстрее, ведь приехать в новую страну и сразу же заиграть — нелегко.