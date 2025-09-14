Галактионов о голе «Локо» в концовке с «Ахматом» после 2 упущенных побед: «Тут больше вопросы психологии, стройности игры»

Ранее «Локо» упустил победы в играх с «Крыльями Советов» (2:2) и «Ростовом» (3:3).
— В последних двух матчах вы в концовке сбавляли, сегодня было наоборот. Что вы сказали команде?
— Мы, безусловно, разговаривали на эту тему. Тут больше вопросы психологии, стройности игры. Это все-таки разные вещи, когда ты пытаешься преимущество удержать, ведя при комфортном счете и психологически даешь сопернику возвращаться в игру.
Или наоборот, когда ты должен нагнетать, доставать из себя больше, оказывать давление, чаще идти в атаку. И здесь тоже надо иметь холодную голову для того, чтобы не допускать таких выпадов, как, например, вот сейчас, когда «Ахмат» имел возможность и убежал в быструю атаку, фактически Митрюшкин выручил, — сказал тренер «Локомотива».