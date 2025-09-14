Галактионов о голе «Локо» в концовке с «Ахматом» после 2 упущенных побед: «Тут больше вопросы психологии, стройности игры»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.44
П2
7.10
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.65
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.40
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.18
П2
9.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.11
П2
2.90
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.85
П2
1.35
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.86
П2
4.25
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.47
П2
3.65
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.54
П2
1.87
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.03
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.55
П2
2.22
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.54
П2
2.76
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.97
П2
7.80
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.74
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.50
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.25
П2
3.50
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.54
П2
2.08
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.21
П2
2.99
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.62
П2
4.50
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.62
П2
2.87
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.53
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2

Галактионов о голе «Локо» в концовке с «Ахматом» после 2 упущенных побед: «Тут больше вопросы психологии, стройности игры»

Хавбек красно-зеленых Алексей Батраков сравнял счет на 80 й минуте.

Источник: Спортс"

Ранее «Локо» упустил победы в играх с «Крыльями Советов» (2:2) и «Ростовом» (3:3).

— В последних двух матчах вы в концовке сбавляли, сегодня было наоборот. Что вы сказали команде?

— Мы, безусловно, разговаривали на эту тему. Тут больше вопросы психологии, стройности игры. Это все-таки разные вещи, когда ты пытаешься преимущество удержать, ведя при комфортном счете и психологически даешь сопернику возвращаться в игру.

Или наоборот, когда ты должен нагнетать, доставать из себя больше, оказывать давление, чаще идти в атаку. И здесь тоже надо иметь холодную голову для того, чтобы не допускать таких выпадов, как, например, вот сейчас, когда «Ахмат» имел возможность и убежал в быструю атаку, фактически Митрюшкин выручил, — сказал тренер «Локомотива».