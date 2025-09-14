Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею — после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»

"Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило. Но в тот момент я посчитал нужным сделать это и не жалею.