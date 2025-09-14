Невилл о 0:3 с «Сити»: «Бывало, я злился после поражения “МЮ” в таких матчах. Сейчас я ничего не чувствую — и это даже хуже. Никакущее выступление»

«Думаю, на тренера начнет оказываться давление, и речь пойдет о его упрямстве и приверженности системе. “Сити” обыграл их уверенно и спокойно.
У «Юнайтед» были хорошие отрезки в матче — первые 15 минут и первые пять минут второго тайма. Но в ключевые моменты у «Сити» оказались лучшие игроки. Фоден, Доку, Холанд выделялись.
Бывало, что я видел поражения «Юнайтед» в таких матчах и чувствовал злость и раздражение. Сейчас я просто ничего не чувствую — и это даже хуже. Это было никакущее выступление. «Юнайтед» просто проиграл.
С «Челси» на следующей неделе еще одно поражение — и начнут задаваться серьезные вопросы«, — сказал бывший защитник “МЮ” в эфире Sky Sports.