Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2

Юрич подтвердил, что Лукман не сыграет с «ПСЖ»: «Адемола многое дал “Аталанте”, но клуб дал ему еще больше. Нам нужны вовлеченные игроки»

Форвард «Аталанты» заявлял о желании уйти из клуба, но не смог найти команду из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна в них. Лукман еще не играл за клуб в новом сезоне.

Источник: Спортс"

Сегодня «Аталанта» обыграла «Лечче» (4:1) в 3-м туре Серии А. 17 сентября команда из Бергамо сыграет с «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов.

"Для нас будет большой радостью сыграть против лучшей команды мира. Думаю, мы можем добиться успеха и должны быть безупречны. Они не в лучшей форме, и мы должны быть безупречны. Мы начали анализировать их игру, и мы уверены в себе.

Что касается Лукмана — не думаю, что мы его увидим. Ситуация складывается не лучшим образом, и это печально. Он многое дал «Аталанте», но «Аталанта» дала ему еще больше. Нам нужны вовлеченные игроки, которые хотят защищать честь клуба. Посмотрим, что будет дальше«, — сказал главный тренер “Аталанты” в интервью DAZN.