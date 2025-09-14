Меньян травмировал ногу в начале 2-го тайма матча с «Болоньей» и был заменен на Терраччано

Вместо футболиста сборной Франции вышел Пьетро Терраччано. Это дебютная игра 35-летнего итальянца в составе «россонери».
«Милан» — «Болонья». Меньян получил травму. Онлайн-трансляция.
У голкипера «Милана» возникли проблемы с правой ногой в районе 53-й минуты второго тайма матча 3-го тура Серии А. Он сел на газон и после разговора с врачами покинул поле.
