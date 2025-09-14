40-летний Модрич забил «Болонье». У хавбека «Милана» гол и ассист за три матча в Серии А

Хорватский футболист проводит третью игру в составе «россонери» в Серии А. Сегодня он забил дебютный гол, а 29 августа отметился первой результативной передачей.
Подробно со статистикой Модрича можно ознакомиться здесь.
40-летний полузащитник воспользовался прострелом Алексиса Салемакерса на 61-й минуте и открыл счет в матче с «Болоньей».
Хорватский футболист проводит третью игру в составе «россонери» в Серии А. Сегодня он забил дебютный гол, а 29 августа отметился первой результативной передачей.
Подробно со статистикой Модрича можно ознакомиться здесь.