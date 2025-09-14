«Боже, храни “МЮ”! Нет в мире другого большого клуба, который так сжигал бы игроков. Это донор для Серии А, и мы должны быть ему благодарны». Журналист Кондо об игре Хейлунда, Мактоминея и Де Хеа

«Сегодняшний вечер называется “Манчестер у моря”, это прекрасный фильм. И мы посвящаем его “Манчестер Юнайтед” — Боже, храни “Манчестер Юнайтед”!
Нет в мире другого большого клуба, который сжигал бы игроков так, как это делает «Юнайтед» в последние 10−12 лет. Сегодня мы видели великолепного Хейлунда, Мактоминея, который в прошлом году был творцом скудетто, и Де Хеа, который хоть и пропустил три гола, но сделал множество сэйвов.
Это клуб-донор для нашего чемпионата, и мы должны благодарить его безостановочно", — сказал Кондо в эфире Sky Sport Italia.