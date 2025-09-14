Челестини после 0:1 с «Ростовом»: «Ошибка Акинфеева — ошибка тренера, я просил его так играть. Игорю нравится такой футбол»

— Судейство я не обсуждаю. Игроки сами себя наказали. Они не смогут играть в следующем матче. Действия Милана я не видел, это было, наверное, естественное движение. Это не была агрессия, это не драка. Если судья так решил, значит я не обсуждаю. С Матеусом нужно поговорить, что если у него есть желтая карточка, то фолить так, наверное, не нужно, — сказал главный тренер ЦСКА.