Аморим про «МЮ»: «Не собираюсь менять философию, если боссы хотят ее изменить — надо менять тренера. Не согласен, что мы не стали играть лучше. Стали, но результаты этого не отражают&raq

Я не собираюсь менять свою философию. Я буду играть по-своему до тех пор, пока сам не захочу внести изменения.
Ребята, ваши вопросы мне понятны, и я также понимаю, что не такие результаты должны быть у тренера «Манчестер Юнайтед». Но о многих событиях, которые произошли в последние месяцы, вы даже понятия не имеете.
Я все понимаю. Это нормально [что болельщики утрачивают веру], но я не согласен с тем, что мы не стали играть лучше. Мы играем лучше, но результаты этого не отражают. Я понимаю, что результаты говорят за себя. Но я хочу донести вот что: я сделаю все, что в моих силах, а остальное зависит не от меня. Я сделаю все, что смогу. Я страдаю сильнее фанатов«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.
Аморим выиграл 26% матчей в АПЛ — это худший результат среди тренеров «МЮ» после Второй мировой и один из трех худших в истории клуба.