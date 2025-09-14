Аморим про «МЮ»: «Не собираюсь менять философию, если боссы хотят ее изменить — надо менять тренера. Не согласен, что мы не стали играть лучше. Стали, но результаты этого не отражают&raq

Я все понимаю. Это нормально [что болельщики утрачивают веру], но я не согласен с тем, что мы не стали играть лучше. Мы играем лучше, но результаты этого не отражают. Я понимаю, что результаты говорят за себя. Но я хочу донести вот что: я сделаю все, что в моих силах, а остальное зависит не от меня. Я сделаю все, что смогу. Я страдаю сильнее фанатов«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.