Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2

Лусио про обгорание: «Во время ужина друг уронил в камин средство для розжига, и произошел взрыв — помню, как загорелись мои руки, ноги, лицо, я прыгнул в бассейн. Ожоги — это очень тяжело физическ

Напомним, в мае бывший защитник «Интера» и «Баварии» был госпитализирован с ожогами различных частей тела.

Источник: Спортс"

— Пройдет несколько месяцев, прежде чем я полностью восстановлюсь, но я могу сказать, что худшее уже позади. Госпитализация была самой тяжелой частью, настоящей травмой. Ожоги — это очень тяжело как физически, так и психологически. Я все еще продолжаю лечение кожи, которое отнимает много времени, но мне становится лучше.

— Что вы помните о случившемся?

— Все произошло внезапно, когда я ужинал в гостях у друга, вскоре после того, как 8 мая я отметил 47-летие. В какой-то момент камин погас, и, к несчастью, мой друг, пытаясь разжечь его, уронил туда средство для розжига, после чего произошел взрыв. Все, что я помню — это то, что пламя охватило мое лицо, руки и ноги. Моя жена не пострадала, а я прыгнул в бассейн.

21 мая меня перевезли из Бразилиа в Риу-Гранди-ду-Сул, и я хорошо помню, как из-за боли было тяжело заснуть. Я никогда не лежал в больнице так долго, мне потребовались операции для удаления тканей и наложение специальных повязок.

То, что случилось со мной, должно напомнить нам, как важно заботиться о себе и других. Я испытал то, чего никогда не мог себе представить, но я понял, что иногда для того, чтобы избежать трагедий, требуется совсем немного: внимание, ясность, простые действия. Берегите себя, защищайте себя — это того стоит, — сказал Лусио.