Лусио про обгорание: «Во время ужина друг уронил в камин средство для розжига, и произошел взрыв — помню, как загорелись мои руки, ноги, лицо, я прыгнул в бассейн. Ожоги — это очень тяжело физическ

— Пройдет несколько месяцев, прежде чем я полностью восстановлюсь, но я могу сказать, что худшее уже позади. Госпитализация была самой тяжелой частью, настоящей травмой. Ожоги — это очень тяжело как физически, так и психологически. Я все еще продолжаю лечение кожи, которое отнимает много времени, но мне становится лучше.
— Что вы помните о случившемся?
— Все произошло внезапно, когда я ужинал в гостях у друга, вскоре после того, как 8 мая я отметил 47-летие. В какой-то момент камин погас, и, к несчастью, мой друг, пытаясь разжечь его, уронил туда средство для розжига, после чего произошел взрыв. Все, что я помню — это то, что пламя охватило мое лицо, руки и ноги. Моя жена не пострадала, а я прыгнул в бассейн.
21 мая меня перевезли из Бразилиа в Риу-Гранди-ду-Сул, и я хорошо помню, как из-за боли было тяжело заснуть. Я никогда не лежал в больнице так долго, мне потребовались операции для удаления тканей и наложение специальных повязок.
То, что случилось со мной, должно напомнить нам, как важно заботиться о себе и других. Я испытал то, чего никогда не мог себе представить, но я понял, что иногда для того, чтобы избежать трагедий, требуется совсем немного: внимание, ясность, простые действия. Берегите себя, защищайте себя — это того стоит, — сказал Лусио.