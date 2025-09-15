Кин о действиях Шоу в первом голе «Сити»: «Недопустимо, когда игрока сборной так обыгрывают, он просто сдался. “МЮ” проигрывает, но команда уходит с поля без единой желтой»

Выступая в перерыве, экс-полузащитник «МЮ» и эксперт Sky Sports прокомментировал действия Люка Шоу при первом голе «Ман Сити». Защитник «МЮ» был обыгран Жереми Доку, и вингер «горожан» отдал голевой пас на Фила Фодена.
«Очень здорово играет “Сити”, Доку и Фоден — тайминг идеальный. Но защита “Юнайтед”… два полузащитника расположены слишком ровно, а Шоу просто сдался. Это хороший прием [от Доку], но Шоу — игрок сборной Англии, с сотнями матчей за плечами. Он не занимает правильную позицию корпусом. Слишком легко.
Такое впечатление, что он просто выбросил полотенце. Мы знаем, что от Бруну Фернандеша убегают все кому не лень — это продолжается годами. Но, боже мой, еще до этого момента — два полузащитника стоят ровно. Один пас — и они вырезаны. Если один полузащитник идет вперед, другой должен страховать. У «Юнайтед» все игроки вернулись в защиту, но Шоу просто выбросил полотенце", — сказал Кин.
Ирландец продолжил критику после матча.
«Мы видим Шоу при первом голе. Шоу — футболист сборной, и когда его так обыгрывают [это недопустимо]. Я думаю, Шоу в “МЮ” годами выходит сухим из воды. Вечно травмирован, все время не в форме, и мы постоянно находим ему оправдания.
Потом он проводит несколько матчей подряд и начинает действовать так, будто не хочет вступать в отбор. Мы посмотрели статистику дерби — ни одной желтой карточки. А ведь игра тому способствовала, идет дождь, обстановка как раз, чтобы лететь в подкат.
В итоге команда проигрывает, а «Манчестер Юнайтед» уходит с поля без единой желтой", — подытожил Кин.