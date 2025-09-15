Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2

Кин о действиях Шоу в первом голе «Сити»: «Недопустимо, когда игрока сборной так обыгрывают, он просто сдался. “МЮ” проигрывает, но команда уходит с поля без единой желтой»

Манкунианцы уступили в дерби со счетом 0:3.

Источник: Спортс"

Выступая в перерыве, экс-полузащитник «МЮ» и эксперт Sky Sports прокомментировал действия Люка Шоу при первом голе «Ман Сити». Защитник «МЮ» был обыгран Жереми Доку, и вингер «горожан» отдал голевой пас на Фила Фодена.

«Очень здорово играет “Сити”, Доку и Фоден — тайминг идеальный. Но защита “Юнайтед”… два полузащитника расположены слишком ровно, а Шоу просто сдался. Это хороший прием [от Доку], но Шоу — игрок сборной Англии, с сотнями матчей за плечами. Он не занимает правильную позицию корпусом. Слишком легко.

Такое впечатление, что он просто выбросил полотенце. Мы знаем, что от Бруну Фернандеша убегают все кому не лень — это продолжается годами. Но, боже мой, еще до этого момента — два полузащитника стоят ровно. Один пас — и они вырезаны. Если один полузащитник идет вперед, другой должен страховать. У «Юнайтед» все игроки вернулись в защиту, но Шоу просто выбросил полотенце", — сказал Кин.

Ирландец продолжил критику после матча.

«Мы видим Шоу при первом голе. Шоу — футболист сборной, и когда его так обыгрывают [это недопустимо]. Я думаю, Шоу в “МЮ” годами выходит сухим из воды. Вечно травмирован, все время не в форме, и мы постоянно находим ему оправдания.

Потом он проводит несколько матчей подряд и начинает действовать так, будто не хочет вступать в отбор. Мы посмотрели статистику дерби — ни одной желтой карточки. А ведь игра тому способствовала, идет дождь, обстановка как раз, чтобы лететь в подкат.

В итоге команда проигрывает, а «Манчестер Юнайтед» уходит с поля без единой желтой", — подытожил Кин.