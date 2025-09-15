Круговой о 0:1 с «Ростовом»: «ЦСКА играл очень плохо, ничего не получилось. Хочется извиниться перед болельщиками — они совсем другое ожидали увидеть»

"Очень плохо и начали, и играли. Ничего не получилось. Вроде готовились, разбирали соперника. Но готовились к одному, а получилось совершенно по‑другому. И то, что отрабатывали, можно сказать, не получилось. Поэтому и много потерь было, много брака.
И, конечно, хочется извиниться перед болельщиками, потому что они ожидали совсем другое увидеть. Но любая серия заканчивается. Неприятно, что именно сейчас, но надо двигаться дальше и в следующей игре обязательно реабилитироваться", — сказал защитник ЦСКА.
Привоз Акинфеева — и ЦСКА проиграл вдевятером! Челестини не обогнал Слуцкого.