Аллегри после 1:0 с «Болоньей»: «Милану» нужно работать над игрой в обороне, наша цель — вернуться в ЛЧ. Меньян вряд ли сыграет с «Удинезе» — его икроножная мышца

«Тогда мне было что сказать резервному судье, даже если это и не было чем-то важным. К счастью, мой пиджак меня выручил».
О дебютном голе Модрича за «Милан».
«Лука — экстраординарный игрок, и наблюдать за его игрой — одно удовольствие. Он очень скромный парень, и это показывает, насколько он великий игрок. Он знает, куда полетит мяч, за минуту до этого, он экстраординарен. Матч был важен для всех, команда была действительно сплоченной».
О Сантьяго Хименесе.
«Он много бегал, усердно работал, прессинговал, у него было два или три важных момента, но он не смог полностью сконцентрироваться после той великолепной работы, которую он проделал для команды. Он также был очень хорош с технической точки зрения, я очень доволен».
О команде.
«Это действительно выдающаяся команда, игроки не жалуются и усердно работают. У нас есть цель вернуться в Лигу чемпионов, даже если это будет нелегко. Нам нужно быть более внимательными и улучшать нашу игру в обороне».
О травме Меньяна.
«Не думаю, что он сыграет с “Удинезе”, потому что его икроножная мышца вызывает опасения. Терраччано хорошо дебютировал на “Сан Сиро”, у нас также есть Торрьяни — очень хороший молодой игрок. Независимо от того, кто играет, важно всегда делать маленький шаг вперед», — сказал главный тренер «Милана» в интервью DAZN.