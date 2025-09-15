Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2

Аллегри после 1:0 с «Болоньей»: «Милану» нужно работать над игрой в обороне, наша цель — вернуться в ЛЧ. Меньян вряд ли сыграет с «Удинезе» — его икроножная мышца

В 3-м туре Серии А «Милан» победил со счетом 1:0. Аллегри получил красную карточку в конце 2-го тайма за споры с резервным арбитром после неназначенного пенальти в ворота «Болоньи» после падения Кристофера Нкунку.

Источник: Спортс"

«Тогда мне было что сказать резервному судье, даже если это и не было чем-то важным. К счастью, мой пиджак меня выручил».

О дебютном голе Модрича за «Милан».

«Лука — экстраординарный игрок, и наблюдать за его игрой — одно удовольствие. Он очень скромный парень, и это показывает, насколько он великий игрок. Он знает, куда полетит мяч, за минуту до этого, он экстраординарен. Матч был важен для всех, команда была действительно сплоченной».

О Сантьяго Хименесе.

«Он много бегал, усердно работал, прессинговал, у него было два или три важных момента, но он не смог полностью сконцентрироваться после той великолепной работы, которую он проделал для команды. Он также был очень хорош с технической точки зрения, я очень доволен».

О команде.

«Это действительно выдающаяся команда, игроки не жалуются и усердно работают. У нас есть цель вернуться в Лигу чемпионов, даже если это будет нелегко. Нам нужно быть более внимательными и улучшать нашу игру в обороне».

О травме Меньяна.

«Не думаю, что он сыграет с “Удинезе”, потому что его икроножная мышца вызывает опасения. Терраччано хорошо дебютировал на “Сан Сиро”, у нас также есть Торрьяни — очень хороший молодой игрок. Независимо от того, кто играет, важно всегда делать маленький шаг вперед», — сказал главный тренер «Милана» в интервью DAZN.