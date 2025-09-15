Карточку новичка Месси из коллекции Panini сезона-2005/05 продали за рекордные 1,5 млн долларов

До этого самую высокую цену платили за карточку Пеле Alifabolaget 1958 года в частной сделке в 2022 году — 1,33 миллиона долларов.
Отмечается, что качество экземпляра получило наивысшую оценку «10» от компании Professional Sports Authenticator (PSA). Продажа состоялась всего через несколько дней после того, как аукционный дом Goldin Auctions организовал сделку на 1,1 миллиона долларов за другой экземпляр той же карточки, также получивший оценку «10».
Карточка Месси, проданная за 1,5 миллиона долларов, также имеет сертификат Diamond от Mike Baker Authenticated, который считается показателем исключительно элитного состояния.