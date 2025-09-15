Карточку новичка Месси из коллекции Panini сезона-2005/05 продали за рекордные 1,5 млн долларов

Отмечается, что качество экземпляра получило наивысшую оценку «10» от компании Professional Sports Authenticator (PSA). Продажа состоялась всего через несколько дней после того, как аукционный дом Goldin Auctions организовал сделку на 1,1 миллиона долларов за другой экземпляр той же карточки, также получивший оценку «10».