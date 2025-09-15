Разин о Толчинском и Бараке: «Знаете Лобановского? Он сказал, что у футболистов есть 3 стадии. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью — когда говорят, но не играют»

— Сегодня набрали [первые в сезоне] очки Толчинский и Барак (ранее игроки пропускали матчи по решению тренера — Спортс). Это значит, что они хотят лично вам показать свою значимость?
— Хочется развернуто ответить. Вы знаете, кто такой Лобановский? Он сказал великую фразу, что у футболистов есть три стадии: первая — когда они играют и молчат, вторая — когда играют и говорят, и третья — когда говорят, но не играют. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью стадию.
Для этого они должны играть. И что они так в ротации или не в ротации… Они должны пальчик на себя развернуть, как говорил Зинэтула Билялетдинов, — сказал Разин.