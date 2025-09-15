Карасев не мог это видеть, это закрытый был от него момент. Для этого и есть ВАР — вмешивается и показывает. Он пересмотрел и принял правильное решение, показав красную карточку", — сказал бывший арбитр ФИФА.
Лапочкин об удаления Гайича: «Удар наотмашь локтем в кадык — это агрессия. У нас игра называется футбол — канал “Боец” на другой кнопке»
«Что касается удаления Гайича, то у нас игра называется футбол — канал “Боец” на другой кнопке. Это нефутбольный прием. Гайич, не борясь за мяч, бьет наотмашь локтем в кадык. Конечно, это агрессия.