Во втором тайме мы захватили инициативу. Появилось больше моментов, проще выходили из обороны за счет коротких передач. У «Динамо» была пара хороших моментов, но Максименко где-то выручил. Мы должны больше работать над целостностью игры«, — сказал защитник “Спартака”.
Литвинов о 2:2 с «Динамо»: «Спартак» должен больше работать над целостностью игры"
"Первый тайм мы провалили. Было много ошибок. В тактическом плане пропустили много контратак. Забили гол, но в целом игра неудовлетворительна для нас. Будем разбирать, общаться с тренерским штабом.