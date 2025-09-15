Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.36
П2
1.90
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.09
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.14
П2
7.00
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.08
П2
2.78
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.01
П2
3.50
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2

«Зениту» будет тяжело бороться за чемпионство с легионерами, которые стоят, как чугунный мост, но ничего не показывают на поле". Стипиди о петербуржцах

В воскресенье сине-бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре.

Источник: Спортс"

— По большому счету, по моему мнению, «Зенит» унес ноги. Я не слепой и не говорю, что «Балтика» имела какое-то обилие моментов. Игра шла очень тяжелая для обеих команд — и те, и другие хотели выиграть. И то, что «Балтика» не уступила самому-самому гранду российского футбола, о чем-то же говорит, правда?

— У «Зенита» какой сейчас футбол?

— По-моему, никакого. Питерцам будет очень тяжело бороться за чемпионство с теми легионерами, которые стоят, как чугунный мост, но ничего не показывают на поле.

— Куда пропал Жерсон?

— Вот и я не знаю. Помните, я сказал, что не понимаю, что он за футболист? То хочет перейти, то не хочет, то хочет еще куда-то, то его хотят куда-то… Я вам сказал, что придет время и мы вообще не будем знать, где этот Жерсон. Если бы он был на поле в Калининграде, мы бы его тоже не видели. Только один Глушенков там что-то пытался сделать — и все.

— У Мостового тоже мало что получалось.

— Трудно, чтобы получалось у одного-двух футболистов, когда остальная команда занимается непонятно чем. Тем более против «Балтики», которая жесткая, неуступчивая, все время прессингует, не дает опомниться.

Я был поражен: в первом тайме, чтобы перейти в атаку, «Зенит» использовал только длиннющие передачи вперед, а иначе никак не мог. О чем это говорит? Считаю, что о классе тренера «Балтики». Наверное, это была самая стоящая игра «Балтики» в текущем сезоне, хоть она и не победила в этом матче. Но на фоне «Зенита» Талалаев ярче всего продемонстрировал свою профпригодность как тренера команды Премьер-лиги.

— Это был первый матч после паузы на матчи сборных…

— Вы как с языка у меня сняли! Обязательно найдут причины, по которым зенитовцы играли плохо. В сборные уезжали, перелеты совершали, еще что-то. На этот счет есть поговорка, что плохому танцору всегда что-то мешает.

— Что, если бы сыграл Вендел?

— Уверен, ничего бы особо не изменилось. Только падал бы Вендел, просил бы штрафные, надеясь, что они что-то там заработают. Все, больше ничего, — сказал бывший арбитр ФИФА.