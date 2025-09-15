Титов о Хаджи: «Не стало самого светлого человека из моего прошлого и настоящего. Он говорил, что жил в настоящем “Спартаке”

«Не стало самого светлого человека из моего прошлого и настоящего. Легенда, которую будут помнить всегда и только с позитивом. До последнего были с ним в переписке, жаловался на ноги, но голос был таким же бодрым и оптимистичным, как всегда. Вспоминал прошлое, смеялся и говорил, что он жил в настоящем “Спартаке”. Мне повезло, что я тоже был в том “Спартаке” с прекрасными, воспитанными и преданными людьми.