Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.36
П2
1.90
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.09
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.14
П2
7.00
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.08
П2
2.78
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.01
П2
3.50
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2

Титов о Хаджи: «Не стало самого светлого человека из моего прошлого и настоящего. Он говорил, что жил в настоящем “Спартаке”

Экс-администратор красно-белых умер в возрасте 79 лет.

«Не стало самого светлого человека из моего прошлого и настоящего. Легенда, которую будут помнить всегда и только с позитивом. До последнего были с ним в переписке, жаловался на ноги, но голос был таким же бодрым и оптимистичным, как всегда. Вспоминал прошлое, смеялся и говорил, что он жил в настоящем “Спартаке”. Мне повезло, что я тоже был в том “Спартаке” с прекрасными, воспитанными и преданными людьми.

Прости меня, Салих Лютфиевич, если чем-то обидел, но не смог извиниться. Наши разговоры останутся со мной, светлая тебе память! Для нашего поколения ты вечен! «- написал экс-капитан “Спартака”.